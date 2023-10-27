В Ульяновской области направили 17 млн рублей на ремонт взрослой поликлиники

На ремонт взрослой поликлиники Сурской районной больницы в Ульяновской области направили 17 млн рублей. Об этом 27 октября сообщает ulpravda.ru.

«В первую очередь мы модернизируем крышу, потому что есть дефекты кровли, которые мешают работе медицинского персонала. Также стены делаем», — рассказала министр здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

Ранее в больнице также отремонтировали хирургическое отделение, детскую поликлинику, пищеблок, стационар. Кроме того, был приобретен передвижной флюорограф.

До 2025 года в Сурском районе также планируется построить фельдшерско-акушерские пункты в селах Выползово и Большой Кувай, в совхозе «Сурский».