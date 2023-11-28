Завод из Балашихи нарастил производство медизделий на 75%

Производитель медицинских изделий «Минимально инвазивные технологии» из подмосковной Балашихи увеличил объем производства на 75% после ухода крупных иностранных конкурентов. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Предприятие выпускает около 7 тыс. каталожных номеров изделий, среди которых немало уникальных. Например, универсальные мочеточниковые стенты «Морской конек» из рентгеноконтрастного полиуретана и наборы одноразовых инструментов для пункционного дренирования полостных образований.

Также продукция предприятия позволяет осуществлять замену изнашиваемых компонентов для всех основных марок импортного оборудования, ранее приобретенного медицинскими учреждениями.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», изделия компании пользуются стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом — в Белоруссии и на Кубе.

Ранее в октябре сообщалось, что в городском округе Пушкинский в Московской области построили производственно-складское здание по изготовлению моющих и чистящих средств. Застройщик уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.