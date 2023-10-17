Производство моющих и чистящих средств открывают в Подмосковье

В городском округе Пушкинский в Московской области построили производственно-складское здание по изготовлению моющих и чистящих средств. Застройщик, ООО «Эко-Пром», уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное минжилполитики, площадь здания составит около 1 тыс. кв. м. Там будет четыре производственных помещения, склад готовой продукции. Оборудован и проезд для грузового и служебного транспорта.

Строительство обошлось в 150 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года возобновит работу бывший завод Mercedes-Benz, расположенный в Есипово в Московской области. На бывших производственных площадках немецкого автогиганта будут выпускать китайские автомобили люксового сегмента.