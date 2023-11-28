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В Москве учителя информатики отстранили от уроков за рисунок свастики на доске

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Фото: соцсети
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В Москве учителя информатики школы № 1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока с детьми. Об этом сообщил «РИА Новости» директор учебного заявления Евгений Скуднов.

«Данный инцидент произошел в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — сказал он.

Скуднов добавил, что в настоящее время проводится проверка, по ее итогам будут приняты кадровые решения. При этом с учениками 9 класса, с которыми произошел инцидент, провели профилактическую беседу. В ближайшее время с ними проведут еще одну беседу об опасности экстремизма и его проявлений.

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Ранее, 1 ноября, неонацист Андрей Разин (Чибис) из Санкт-Петербурга был задержан за распространение фотографии со свастикой. Он выложил в Telegram-канале селфи, показав татуировку в виде запрещенной символики. Весной он уже привлекался за это административной ответственности.

В МВД отметили, что за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

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