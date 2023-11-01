Задержан неонацист Чибис из Петербурга за распространение фото со свастикой

Неонацист Андрей Разин (Чибис) из Санкт-Петербурга задержан за распространение фотографии со свастикой. Об этом 1 ноября сообщил источник «Известий».

Причиной задержания стало селфи, сделанное на спортивной площадке, на котором видна татуировка Разина: на груди неонациста есть изображение свастики.

Отмечается, что этой весной Разина уже привлекали к административной ответственности.

«Затем он опубликовал этот снимок на общедоступной странице в Telegram-канале», — сообщил источник.

Разин был фигурантом уже нескольких уголовных дел. Он был судим и отбывал наказания по статьям о хулиганстве, кражах и разбое. Последним его сроком стали 14 лет в местах лишения свободы за убийство.

«Известия» 10 февраля этого года писали, что после освобождения Разин стал привлекать молодежь в неонацистскую группировку «Уайт скаутс». Сообщалось, что Разин популяризирует ультраправые идеи. В своем Telegram-канале «Уайт скаутс» Разин публиковал ролики-«отчеты» о проделанной работе.