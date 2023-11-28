Суд удвоил компенсацию девочке, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений. Мосгорсуд повысил до 2 млн размер компенсации морального вреда девочке, сообщила «Известиям» адвокат, партнер BGP Litigation Виктория Дергунова, которая pro bono представляет интересы пострадавшей семьи.

По ее словам, заседание прошло в понедельник.

Инцидент произошел 7 февраля в химкинском лицее № 10: на перемене одна одноклассница позвала другую в школьный туалет, пообещав, что ее там ждет сюрприз, а когда та пришла, нанесла ей 126 ножевых ранений. Как позже установило следствие, всего из дома нападавшая принесла семь ножей. Было возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство малолетней и о халатности должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.

Изначально семья предъявила исковые требования к лицею, его руководству и родителям напавшей — с требованием компенсации морального вреда и вреда здоровью и жизни ребенка. Химкинский городской суд 7 июля 2023 года взыскал в пользу семьи 7,5 млн: школа должна была выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, а также по 500 тыс. рублей каждому из ее родителей. Также суд постановил, что школа должна будет компенсировать лечение девочки — врачи оценивали его в 5,5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма компенсации семье теперь составит 8,5 млн, включая расходы на лечение и реабилитацию ребенка.

Родители нападавшей к материальной ответственности привлечены не были. В апелляции в Мосгорсуд истцы настаивали, что ответственность должна быть солидарной.

«Мы по-прежнему не согласны с позицией судов, заключающейся в том, что ответственность родителей за действия их детей прекращаются передачей их в школу на время образовательного процесса. Получается, если бы нападение случилось на улице, родители отвечали бы за действия их ребенка и несли материальную ответственность за их последствия и нанесенный вред, равно как и в ситуации если бы их ребенок испортил школьную мебель или иное имущество. А если нападение случается на территории образовательного учреждения, все издержки ложатся исключительно на бюджет Российской Федерации», — считает Дергунова.

По ее мнению, такая ситуация не отвечает балансу частных и публичных интересов, принципам разумности и справедливости.

«Мы намерены обжаловать вынесенные судебные акты в Верховный суд и Конституционный суд, чтобы получить ответы на вопросы о разграничении ответственности между родителями и образовательными учреждениями за воспитание детей», — заявила адвокат.

Мать нападавшей девочки сообщила «Известиям», что ее семья решение суда первой инстанции не оспаривала.