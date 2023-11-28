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Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля прокомментировали во вторник, 28 ноября, предложение Минфина России ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%.

«В Росалкогольтабакконтроле поддерживают предложение Министерства финансов. Реализация алкогольной продукции детям недопустима», — подчеркнули в ведомстве в беседе с RT.

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Минфине, что ведомство подготовило проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 %.

В министерстве уточнили, что в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7–10 %, как в слабоалкогольных напитках, передает НСН. В то же время там обратили внимание на то, что распространение алкогольного мороженого не ограничено: такой продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

Таким образом, алкогольное мороженое могут продавать в торговых точках в парках, вблизи детских учреждений и других общественных местах, сообщается на сайте kp.ru. При этом нет ограничений, которые запрещали бы продажу подобных десертов несовершеннолетним.

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Ранее Минздрав выступил за запрет мороженого с алкоголем, поскольку его могут продать детям, пишет «Ридус».

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