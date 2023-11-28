В Москве показали внедорожник Oting Paladin

В Москве в рамках презентации нового бренда Sinomach из КНР состоялась премьера внедорожника Oting Paladin, передает с места событий корреспондент «Известий».

«Россия — первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile», — заявил на торжественной церемонии генеральный директор Hyperion Lising, подразделения Sinomach Automobile, Фань Юнчжэн.

Первым автомобилем, представленным на российском рынке, стал рамный внедорожник Oting Paladin. Автомобиль построен на базе Nisssn Pathfinder. Машина оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом ZF. Внедорожник оснащен системой подключаемого полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей.

Стоимость Oting Paladin начинается от 3,8 млн рублей за версию с приводом только на задние колеса. Внедорожник в максимальной комплектации с полным приводом обойдется в 4,5 млн рублей. Продажи автомобиля в нашей стране стартуют в середине января 2024 года. Гарантия на машину составляет 3 года или 150 тыс. км пробега.

Представители китайского автопроизводителя также рассказали, что на российском рынке появятся и другие модели, в частности пикап.

Ранее сообщалось, что в декабре в России стартуют продажи кроссовера KAIYI X7 Kunlun. Автомобиль оснащен двумя турбированными двигателями — 1,6-литровым мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач.