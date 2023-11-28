Американского врача спустя 61 год лишили гражданства США

Американский Госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача иранского происхождения Сиявуша Собхани, заявив, что он стал гражданином «по ошибке». Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Врач из Северной Вирджинии родился в округе Колумбия и получил свидетельство о рождении в США. В 61 год он узнал, что его гражданство было предоставлено по ошибке», — пишет газета.

Как рассказал сам Собхани, когда в феврале он подавал заявление на получение нового паспорта, у него не было оснований ожидать каких-либо трудностей. Ранее он несколько раз продлевал свой паспорт без проблем.

«Но новый паспорт он не получил. Вместо этого в возрасте 61 года он потерял то, что имел с детства, — гражданство США», — отмечается в материале.

Как объяснили в Госдепе, «право почвы», в соответствии с которым все родившиеся на территории США автоматически получают гражданство страны, не распространятся на Собхани, поскольку его отец был иранским дипломатом, дополняет «Газета.Ru».

Теперь Собхани является лицом без гражданства.

«Для меня это было шоком. Я доктор. Я здесь живу всю свою жизнь. Я платил налоги. Я голосовал за президентов. Я служил своему сообществу в Северной Вирджинии. Во время эпидемии коронавируса я работал, подвергая риску себя, подвергая риску свою семью. Произошедшее со мной действительно шокирует», — поделился Собхани.

В феврале текущего года боец MMA Джефф Монсон заявил, что решил отказаться от американского гражданства из-за несогласия с политикой США. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск. Он отметил, что ему в России «всё нравится» и он хочет, чтобы у него остался только российский паспорт.