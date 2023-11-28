Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью

Американского врача спустя 61 год лишили гражданства США

WP: врача иранского происхождения, родившегося в США, лишили гражданства
0
Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский Госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача иранского происхождения Сиявуша Собхани, заявив, что он стал гражданином «по ошибке». Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Врач из Северной Вирджинии родился в округе Колумбия и получил свидетельство о рождении в США. В 61 год он узнал, что его гражданство было предоставлено по ошибке», — пишет газета.

Как рассказал сам Собхани, когда в феврале он подавал заявление на получение нового паспорта, у него не было оснований ожидать каких-либо трудностей. Ранее он несколько раз продлевал свой паспорт без проблем.

«Но новый паспорт он не получил. Вместо этого в возрасте 61 года он потерял то, что имел с детства, — гражданство США», — отмечается в материале.

Как объяснили в Госдепе, «право почвы», в соответствии с которым все родившиеся на территории США автоматически получают гражданство страны, не распространятся на Собхани, поскольку его отец был иранским дипломатом, дополняет «Газета.Ru».

Теперь Собхани является лицом без гражданства.

«Для меня это было шоком. Я доктор. Я здесь живу всю свою жизнь. Я платил налоги. Я голосовал за президентов. Я служил своему сообществу в Северной Вирджинии. Во время эпидемии коронавируса я работал, подвергая риску себя, подвергая риску свою семью. Произошедшее со мной действительно шокирует», — поделился Собхани.

Двойное гражданство: что изменится для россиян по новому закону
Кому разрешено и запрещено иметь второй паспорт, особенности 138-ФЗ с 26 октября

В феврале текущего года боец MMA Джефф Монсон заявил, что решил отказаться от американского гражданства из-за несогласия с политикой США. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск. Он отметил, что ему в России «всё нравится» и он хочет, чтобы у него остался только российский паспорт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023