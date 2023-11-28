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Пресс-служба: президент Лукашенко уволил помощника за неприемлемый поступок

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил своего помощника, инспектора по Витебской области Игоря Брыло за недопустимый поступок. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства 27 ноября на его сайте.

Как отмечается, чиновник был освобожден от должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».

«Соответствующий указ № 374 подписал глава государства Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Брыло был назначен на должность инспектора по Витебской области в июле текущего года. Ранее он занимал пост главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

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В июне белорусский лидер пригрозил, что кабинет министров страны будет отправлен в отставку в случае, если по итогам года прогнозы показателей экономического роста не оправдаются. Лукашенко отмечал, что за сделанные дела чиновникам полагаются «ордена, награды», а если они их «не выполнили — надо по-мужски поступить».

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