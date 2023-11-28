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Эксперт Корнев рассказал об особенностях нового российского морского дрона

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Фото: Кингисеппский машиностроительный завод
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Новый российский морской дрон может использоваться в акватории любого моря, омывающего Россию, а также на Днепре. Об этом рассказал «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

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«С помощью него можно наносить удары по транспортной инфраструктуре — мостам, понтонным переправам, причалам. Эти дроны можно применять на Днепре — размеры это позволяют. Скорее всего, их будут задействовать при проведении специальных операций соответствующие подразделения. 600 кг взрывчатки на борту делают этот беспилотник морским аналогом «Искандера», — рассказал он.

Ранее управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко сообщил «Известиям», что предприятие готовится к серийному производству в интересах Минобороны России нового ударного безэкипажного катера (БЭК).

«У нас подготовлены две производственные площадки на Северо-Западе России, где мы сможем быстро организовать крупносерийное производство, ждем успешных испытаний», — подчеркнул он.

Прототип изделия был представлен КМЗ на выставке «Армия-2023». По словам источника «Известий» в Минобороны России, в военном ведомстве заинтересовались разработкой и поручили предприятию изготовить опытную партию на основе нового технического задания.

«Испытания БЭКа в боевых условиях проведут силы специальных операций. Катер может поражать как морские цели, так и объекты у уреза воды, например, береговые базы противника или портовые сооружения. Габариты, небольшая осадка и малозаметность дают нам возможность боевого применения в русле Днепра», — подчеркнул собеседник издания.

Разработчик в открытой печати заявляет следующие его характеристики: боевая нагрузка до 600 кг, дальность применения до 120 морских миль, водометные движители обеспечивают скорость хода до 45 узлов.

Есть и другие особые характеристики, которые изготовители пока не раскрывают из соображений секретности. В первую очередь речь идет о способе дистанционного управления дроном — он отличается от применяемого в зарубежных аналогах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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