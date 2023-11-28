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ВМФ России получит дизель-электрическую подлодку «Можайск»
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Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
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В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
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Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды
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Ольков про ПЗРК "Игла"

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