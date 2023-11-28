В США рассказали о целях использования Россией Су-30СМ в ходе СВО
Российские самолеты Су-30СМ работают как прикрытие для высотных бомбардировщиков, отвлекая украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин.
«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов», — написала она в материале от 26 ноября.
Обозреватель со ссылкой на болгарское военное издание сообщила, что обычно Су-30СМ выполняют боевые задачи в паре с истребителями Су-35, которые и наносят удар, пока внимание противника занято отвлекающим маневром.
Су-30СМ — это двухместный многоцелевой истребитель. Он сверхманевренный, обладает встроенным радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
27 ноября в американском издании Military Watch Magazine отметили, что Су-30СМ успешно уничтожают безэкипажные катера ВСУ. Также авторы подчеркнули уникальность российского истребителя, а его радар назвали одним из крупнейших на истребителях за всю историю.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.