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В США рассказали о целях использования Россией Су-30СМ в ходе СВО

The National Interest: Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские самолеты Су-30СМ работают как прикрытие для высотных бомбардировщиков, отвлекая украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин.

«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов», — написала она в материале от 26 ноября.

Обозреватель со ссылкой на болгарское военное издание сообщила, что обычно Су-30СМ выполняют боевые задачи в паре с истребителями Су-35, которые и наносят удар, пока внимание противника занято отвлекающим маневром.

Су-30СМ — это двухместный многоцелевой истребитель. Он сверхманевренный, обладает встроенным радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

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27 ноября в американском издании Military Watch Magazine отметили, что Су-30СМ успешно уничтожают безэкипажные катера ВСУ. Также авторы подчеркнули уникальность российского истребителя, а его радар назвали одним из крупнейших на истребителях за всю историю.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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