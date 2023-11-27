Российские истребители Су-30СМ успешно уничтожают безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM) в понедельник, 27 ноября.

Американское издание указывает, что Су-30СМ является выносливым и маневренным истребителем, а также обладает уникальным радаром.

«Главное новшество его конструкции — это внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 км», — сказано в материале.

В статье отмечается, что этот радар является одним из крупнейших на истребителях за всю историю и обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях.

Издание уточняет, что Су-30СМ может использоваться для разных типов задач.

Ранее, 25 ноября, в Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

ВСУ продолжают попытки атаковать территорию РФ с Черного моря. Так, очередной катер из Украины был ликвидирован российскими силами в августе в районе газоперерабатывающих установок. Его уничтожил экипаж самолета Су-30СМ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.