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В США заявили об успешном уничтожении Су-30СМ безэкипажных катеров ВСУ

MWM: российские истребители Су-30СМ успешно уничтожают бзэкипажные катера ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские истребители Су-30СМ успешно уничтожают безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM) в понедельник, 27 ноября.

Американское издание указывает, что Су-30СМ является выносливым и маневренным истребителем, а также обладает уникальным радаром.

«Главное новшество его конструкции — это внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 км», — сказано в материале.

В статье отмечается, что этот радар является одним из крупнейших на истребителях за всю историю и обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях.

Издание уточняет, что Су-30СМ может использоваться для разных типов задач.

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Ранее, 25 ноября, в Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

ВСУ продолжают попытки атаковать территорию РФ с Черного моря. Так, очередной катер из Украины был ликвидирован российскими силами в августе в районе газоперерабатывающих установок. Его уничтожил экипаж самолета Су-30СМ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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