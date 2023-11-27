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Девелоперы стали чаще выводить на рынок Подмосковья малоэтажные жилые дома

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В 2023 году девелоперы стали чаще выводить на рынок Подмосковья малоэтажные многоквартирные корпуса. Так, в январе–октябре стартовали продажи 18 корпусов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщили «Известиям» в компании «Метриум» 27 ноября.

По информации аналитиков, девелоперы Московской области реализуют 27 проектов с корпусами высотой до четырех этажей. Доля малоэтажных корпусов на первичном рынке Подмосковья составляет 10,2%. Абсолютное большинство малоэтажных домов являются монолитными. Отмечается, что в настоящее время в продаже представлено 80 корпусов в 23 жилых зданиях и одном апарт-комплексе. Суммарно в них продается 2197 квартир и апартаментов. Квадратный метр в малоэтажных корпусах в среднем стоит 139,1 тыс. рублей.

«Малоэтажное жилье привлекает клиентов оптимальным сочетанием городского комфорта и загородного образа жизни. При этом в Подмосковье сейчас строится относительно немного таких домов. Вместе с тем подобные объекты обладают повышенной инвестиционной привлекательностью», — рассказал управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

В свою очередь, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что обширные зеленые пространства Подмосковья — прекрасная географическая предпосылка для строительства комфортных малоэтажных комплексов.

«Такие проекты пользуются высокой популярностью. В январе–октябре 2023 года покупатели квартир в малоэтажных ЖК совершили порядка 1000 сделок по ДДУ (договорам долевого участия. — Ред.) и оформили более 5000 ДКП (договоров купли-продажи. — Ред.). Главные преимущества большинства таких проектов — сочетание экологичности, развитой инфраструктуры и хорошей транспортной доступности», — заключил Сырцов.

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Ранее, 19 октября, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что в сфере строительства жилья в стране фиксируется прирост по всем показателям. Так, за девять месяцев 2023 года в РФ запущено 33 млн кв. м жилищных проектов — на 14% выше показателя 2022-го за аналогичный период. С привлечением средств россиян строится 104,6 млн кв. м недвижимости, добавил он.

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