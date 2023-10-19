Минстрой РФ не видит перегрева на российском рынке новостроек. Об этом 19 октября заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мое мнение: никакого перегрева на рынке жилья нет, что люди с удовольствием вкладываются на этапе стройки в жилье через использование механизмов ипотечных льготных программ», — сказал Стасишин «РИА Новости» на полях Международного строительного чемпионата.

Таким образом замминистра прокомментировал более раннее заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о признаках перегрева российского рынка ипотечного кредитования, который растет высокими темпами. Данный тезис она озвучила в конце сентября, обратив внимание на обеспокоенность Банка России качеством таких кредитов и их влиянием на рынок жилья.

По словам Стасишина, Минстрой отвечает на это новыми рекордами по вводу жилья, запуску проектов и развитию жилищного строительства. Он также подчеркнул задачу министерства по увеличению градостроительного потенциала и повышению доступности жилья.

Помимо этого, замминистра указал на отсутствие роста просрочки по ипотечным кредитам в стране. В то же время работа Центробанка по ужесточению требований к выдаче кредитов и первоначальному взносу помогает улучшению качества ипотечного портфеля, считает он. В связис этим Стасишин отметил, что у Минстроя и ЦБ отличаются функции.

По его данным, в сфере строительства жилья наблюдается прирост по всем показателям. В частности, за период с января по сентябрь 2023 года в России запущено 33 млн кв. м жилищных проектов, что на 14% выше прошлогоднего показателя за те же месяцы. Также с привлечением средств граждан сейчас строится 104,6 млн кв. м недвижимости, отметил замминистра.

Стасишин также рассказал, что в текущем году было выдано 5786 новых разрешений на строительство, тогда как общий объем действующих разрешений достигает 157 млн кв. м.

Ранее в этот же день акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям» о снижении в Москве интереса покупателей ко вторичному жилью. По его оценке, из-за резкого роста ипотечных ставок после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются.

12 октября аналитики ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что этой осенью застройщики запустили максимальное с начала года количество новых проектов жилых домов в России.