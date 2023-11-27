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Спорт
Боец UFC Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

Боец UFC Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

Sportskeeda: боец UFC Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде
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Фото: ТАСС/Zuma/Taidgh Barron
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон был осужден на один год условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sportskeeda в понедельник, 27 ноября.

Инцидент произошел в мае этого года в Голливуде. Боец врезался на своей машине в припаркованные автомобили, после чего его пикап опрокинулся. Отмечалось, что в результате случившегося пострадавших не было.

Так, Верховный суд округа Лос-Анджелес вынес наказание бойцу. Решение основано на соглашении о признании вины между сторонами обвинения и защиты. Фергюсона осудили на один год условно. Наказание включает воздержание от вождения под алкоголем и возмещение ущерба.

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