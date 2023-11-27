В Госавтоинспекции рассказали о пользе дополнительного образования

Дополнительное образование детей является одной из составляющих общего комплекса обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам и перспективам организации каникулярных профориентационных школ, направленных на обновление содержания технологий дополнительного образования детей, прошедшей в пресс-центре МИЦ «Известия», рассказал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ (ГУОБДД МВД РФ), генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Он отметил, что в этом году свой 50-летний юбилей отмечает движение отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), созданное в 1973 году. Сейчас действует 35 тыс. таких отрядов, в которых состоит более 465 тыс. детей и подростков.

«Отряды ЮИД действуют в большинстве общеобразовательных организаций страны. Также они функционируют на базе центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте Российской Федерации. С начала года сотрудниками подразделений пропаганды Госавтоинспекции проведено более 20 тыс. просветительских мероприятий с юидовцами», — подчеркнул замруководителеля российской Госавтоинспекции.

Понарьин отметил, что в рамках профориентационных мероприятий и профильных смен ЮИД ребята узнают о многообразии профессий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Зачастую для членов этих отрядов школа ЮИД становится основой для дальнейшего профессионального самоопределения. В частности, многие из них в дальнейшем выбирают профессию, связанную с обеспечением безопасности на дорогах, отметил Понарьин.

«Мы знаем множество примеров, когда вчерашние юидовцы выбрали в качестве профессии службу в правоохранительных органах, в частности в Госавтоинспекции. Также значительное число ребят нашли себе применение в дорожно-транспортном комплексе, педагогической и медицинской сферах, в журналистике», — рассказал Понарьин.

Система дополнительного образования — сильный инструмент для формирования у детей уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, подчеркнул замглавы ГУОБДД МВД РФ. Он отметил, что Госавтоинспекция уделяет большое внимание просвещению юных инспекторов движения в профессиональной сфере, прежде всего в рамках профильных смен и каникулярных профориентационных школ. Это направление необходимо совершенствовать и развивать для повышения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья детей, подчеркнул Понарьин.

Ранее «Известия» рассказывали об истории появления и развития движения ЮИД в России.