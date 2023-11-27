Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой

Администраторы Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова и Ольга Архарова приговорены Басманным судом Москвы к 5 и 4,5 года лишения свободы соответственно. Об этом 27 ноября сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

Подсудимые признаны судом виновными в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Прокурор просил назначить Архаровой 13 лет колонии общего режима, а Баязитовой — 14.

В начале ноября в Telegram-канале о политике, авторами которого являются фигуранты дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, появился пост с извинением и признанием о вымогательстве денег за молчание. Авторы канала признались, что выдумывали инсайды.