Фигуранты дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» признали вину

В Telegram-канале о политике, авторами которого являются фигуранты дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, 3 ноября появился пост с извинением и признанием о вымогательстве денег за молчание.

Авторы канала признались, что выдумывали инсайды.

«Мы не делали деньги из воздуха, мы брали их за молчание и за негативные посты, в которых каждый инсайд — это выдумка, придуманная фантазия, и не более», — сказано в сообщении.

В публикации приносятся извинения перед Бровко, телеведущей Тиной Канделаки и их близкими «за распространение клеветы и недостоверной информации, порочащей честь и достоинство».

Также авторы просят прощения у Антона Вайно, Алексея Дюмина, Сергея Чемезова и других руководителей государственных органов и бизнес-структур.

«Мы нанесли урон вашей репутации, вторглись в жизнь ваших близких», — написали они.

27 октября Тверской суд Москвы арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха». По информации СМИ, Сафонов вместе со Станиславом Дайнеко якобы требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале якобы компрометирующую Бровко информацию. Также решается вопрос об аресте Дайнеко, которого задержали 27 октября.

До этого, в мае, Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-каналов RIDDLE и «Проект Сканер» виновными в вымогательстве у Канделаки и Бровко и назначил им по восемь лет колонии. Каждый также получил штраф по 500 тыс. рублей.

В Telegram-каналах публиковались негативные статьи о работе и личной жизни Канделаки и Бровко. За удаление порочащей информации требовали 470 тыс. рублей.