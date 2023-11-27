Россияне стали чаще интересоваться услугами IT-специалистов

Россияне стали чаще обращаться к IT-специалистам. Число заказов в сегменте IT выросло во всех категориях с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го, говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», с которым ознакомились «Известия» 27 ноября.

Так, отмечается, что за последний год заметнее всего увеличился спрос на системную интеграцию — на 66%. Услугами веб-дизайнеров стали интересоваться на 46% больше, чем в 2022-м.

«Спрос на услуги разработчиков мобильных приложений вырос на 27%, интерес к работе специалистов по созданию сайтов увеличился на 30%, услуги программистов стали востребованнее на 34% за последний год», — уточняется в исследовании.

Самый незначительный рост спроса наблюдается на услуги программистов 1С — вырос на 25%.

«Среди прочих диджитал-услуг также был отмечен рост спроса. Так, например, россияне стали пользоваться услугами по изготовлению рекламы на 104% чаще за последний год. На 81% вырос спрос на услуги типографий, а интерес к работе event-менеджеров вырос на 77% с ноября 2022 по ноябрь 2023 года», — добавили в сервисе.

Ранее, 27 ноября, руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева рассказала, что проще всего перейти в IT-отрасль будет специалистам, чье образование связано с точными науками — математикой, физикой, экономикой. По ее словам, людям с гуманитарным складом ума потребуется приложить больше усилий в освоении новых знаний.