Эксперт назвала близкие специальности для перехода в IT-отрасль

Проще всего перейти в IT-отрасль будет специалистам, чье образование связано с точными науками: математикой, физикой, экономикой. Такое мнение 27 ноября выразила руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева в беседе с RT.

Она также отметила, что людям с гуманитарным складом ума потребуется приложить больше усилий в освоении новых знаний, добавив, что в основном проще всего переход в эту сферу дается сотрудникам, работающим в финтехе, маркетинге и образовании.

«Еще быстрый переход возможен среди маркетологов: они могут изучить цифровой маркетинг или уйти в аналитику. Также можно перейти в IT, например, из здравоохранения, где сегодня активно применяются новые технологии. Если человек серьезно настроен на переход, то ему стоит задуматься об изучении языков программирования», — объяснила эксперт.

Менеджерам, аналитикам и маркетологам понадобится знание Python, чтобы работать с данными в базах, чтобы «войти» в IT, следует изучить азы веб-разработки и UX/UI, объяснила Симачева.

Погружаясь в IT-специальность, нельзя надеяться на знание только теоретической базы. Компании берут на работу людей с реальным опытом в построении бизнес-задач.

«Для успешного перехода в IT-сферу, помимо получения реального опыта, необходимо поработать над «упаковкой» приобретенных навыков и самопрезентацией. Точно стоит поправить резюме, вписать в него новые знания и проекты, которые были реализованы», — порекомендовала Симачева.

Лучше отправлять сопроводительные письма вместе с резюме, где рекомендуется указать ваши реализуемые проекты, заключила специалист.

27 ноября сервис «Работа.ру» и медицинская компания «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, что 29% россиян считают себя трудоголиками, а почти половина (48%) считает себя таковыми время от времени. В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.