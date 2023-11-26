Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе

Пожар произошел 26 ноября на трансформаторе на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). Очевидцы делятся кадрами, на которых видны вспышки пламени, в соцсетях.

На месте работают пожарные.

«Происходит горение масляного трансформатора на площади 40 кв. м. Открытое горение ликвидировано», — уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Предварительно, пострадавших нет.

29 октября в Краснодарском крае в Северском районе произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших в результате инцидента не было, инфраструктура нефтеперерабатывающего завода не получила повреждений.