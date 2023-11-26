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Игроки «Краснодара» столкнулись головами и не смогли продолжить матч с «Уралом»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов и его партнер по клубу Витор Тормена 26 ноября столкнулись головами друг с другом, в результате чего не смогли продолжить матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Эпизод произошел в добавленное к первому тайму время, Сафонов столкнулся с Торменой за пределами штрафной. После столкновения голкипер покинул поле, его заменил Станислав Агкацев.

Счет к 65-й минуте встречи составляет 2:1 в пользу «Урала».

Сафонов в этом сезоне провел 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах. Тормена вышел в составе команды в 13 матчах.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. На первой строчке находится петербургский «Зенит» с 33 очками. «Урал» расположился на 12-м месте, набрав 16 очков.

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Накануне футбольный клуб «Динамо» одержал победу над ЦСКА в матче РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА закрепил позиции на пятой строчке.

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