Футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ
В ходе 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Динамо» в субботу, 25 ноября, одержал волевую победу над ЦСКА. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.
Так, первый на седьмой минуте гол забил полузащитник «Динамо» Бителло. Позднее он подарил своей команде еще один гол. Впоследствии счет выровнял в сторону ничьей футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также голы оформили нападающие Антон Заболотный и Константин Тюкавин.
Благодаря этому матчу команда «Динамо» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Противник же закрепил позиции на пятой строчке.
4 декабря пройдет игра между «Динамо» и казанским «Рубином».
Ранее, 12 ноября, бело-голубые обыграли футболистов «Оренбурга» со счетом 2:0. Благодаря этому они набрали 25 очков.