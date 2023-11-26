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Политика
В Крыму указали на провал попыток Киева блокировать контакты республики с миром

В Крыму указали на провал попыток Киева блокировать контакты республики с миром

Мурадов: попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Попытки киевского режима заблокировать международные контакты Крыма провалились, заявил 26 ноября вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — заявил Мурадов в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что вектор международной деятельности постпредства республики сфокусирован на антинацистской и антиколониальной борьбе против западного доминирования, что означает борьбу за справедливое мироустройство.

Однако Мурадов не стал более подробно конкретизировать планы Крыма, чтобы «не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе».

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Ранее, в октябре, депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил в разговоре с «Известиями» о необходимости ЕС и Киеву признать Крым частью РФ, чтобы урегулировать конфликт на Украине и восстановить отношения с Россией. Москва также должна будет сделать определенные шаги навстречу Брюсселю и Киеву, которые могут, например, касаться сближения Украины с ЕС, считает он.

Крым присоединился к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает республику своей территорией.

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