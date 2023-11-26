Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.
Он указал, что ночью в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника.
«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — приводит заявление губернатора Telegram-канал правительства региона.
Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Также Дюмин заявил, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Позднее стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.