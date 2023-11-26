Реклама
Прямой эфир
Мир
Израильские СМИ сообщили о получении Тель-Авивом нового списка заключенных
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Армия
Опубликованы кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Армия
Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»
Мир
Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Черкассах
Армия
Группировка «Юг» ВС РФ уничтожила до 290 военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В ООН заявили о доставке наибольшего объема помощи на север Газы
Мир
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Общество
Аэропорт Домодедово вводил ограничения полетов для обеспечения безопасности
Мир
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Армия
Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк
Мир
На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов
Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

Он указал, что ночью в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — приводит заявление губернатора Telegram-канал правительства региона.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Также Дюмин заявил, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Позднее стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023