Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал

Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

Он указал, что ночью в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — приводит заявление губернатора Telegram-канал правительства региона.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Также Дюмин заявил, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Позднее стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.