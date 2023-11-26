Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также удалось уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. Об этом 26 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.

Ранее, 24 ноября, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 16 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.