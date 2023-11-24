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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 24 ноября сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее, 22 ноября, Минобороны сообщило, что три украинских беспилотника были сбиты российскими средствами ПВО над территорией Крыма.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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