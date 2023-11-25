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Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников

Захарова: ЕС деньгами налогоплательщиков финансирует украинских мошенников
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Евросоюз, поддерживая Украину деньгами своих налогоплательщиков, спонсирует бандитизм и мошенничество, заявила в субботу, 25 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала совместный пресс-релиз Европола и Евроюста о пресечении деятельности группировки мошенников, которые через расположенные на Украине call-центры обманным путем «выманили у жертв по всей Европе десятки миллионов евро». Только в Чехии причиненный ущерб оценивается более чем в €8 млн, уточняется в сообщении ведомств.

Официальный представитель МИДа обратила внимание на то, что мошенники использовали ту же тактику, которую они ранее применяли против граждан РФ — представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Однако теперь злоумышленники переключились на своих союзников.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — резюмировала Захарова.

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Ранее, в апреле, сообщалось о ликвидации в украинском Днепропетровске сети мошеннических call-центров, работники которой обманули абонентов из Чехии более чем на $3 млн. Уточнялось, что в штате мошеннической структуры было более 20 сотрудников, включая иностранцев, желающие работать в call-центрах отбирались строго со знанием иностранных языков.

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