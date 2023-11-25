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Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о плохом самочувствии телеведущего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, слухи о его госпитализации не соответствуют действительности, заявил «Известиям» 25 ноября друг телеведущего, художник Константин Мирошник.

Ранее в этот день некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что самочувствие 86-летнего телеведущего резко ухудшилось, в результате чего ему потребовалась экстренная помощь врачей.

«Всё нормально, всё хорошо, прошел только что концерт его, в декабре готовится следующий концерт, а после концерта мы едем в экологическое автопутешествие», — рассказал Мирошник.

Он также призвал не делать поспешных выводов из того, что Дроздова могли случайно заметить в медучреждении.

«Всё хорошо, мы вчера с ним пиццу ели», — добавил художник.

Еще один друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев также сообщил, что телеведущий отлично себя чувствует и слухи о его госпитализации — это «очередная утка».

Николай Дроздов — российский телеведущий, заслуженный журналист РФ, лауреат Премии правительства РФ. С 1977 по 2018 год вел легендарную передачу «В мире животных».

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