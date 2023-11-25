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Associated Press сообщило об угрозе вторжения «суперсвиней» в США

AP: трем штатам США на границе с Канадой угрожает нашествие суперсвиней
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Фото: Global Look Press/Erhard Nerger
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Расположенным на границе с Канадой американским штатам США угрожает нашествие «суперсвиней», сообщило 22 ноября Associated Press (AP).

Так называемые суперсвиньи обитают в Канаде. Зачастую они являются помесью диких кабанов и домашних свиней, сочетающей в себе навыки выживания первых и размеры и плодовитость вторых, уточняет агентство.

Профессор университета Саскачевана Райана Брука рассказал AP, что дикие свиньи являются «самыми агрессивными животными на планете» и могут привести, по его словам, к экологической катастрофе.

Он объяснил, что Канада ранее поощряла разведение диких кабанов фермерскими хозяйствами, однако в 2001 году экономическая ситуация изменилась, после чего некоторые разочарованные фермеры выпустили животных на свободу. При этом свиньи хорошо адаптировались к канадским условиям и начали быстро размножаться.

«Дикие свиньи уже ежегодно наносят ущерб посевам в США на сумму около $2,5 млрд, в основном в южных штатах, таких как Техас. Кроме того, они могут быть агрессивны по отношению к людям. В 2019 году в Техасе дикие свиньи убили женщину», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее, в феврале, обозреватель The Guardian Адам Гэббат отметил, что суперсвиньи практически всеядны, могут охотиться на птиц, мелких животных и даже молодых оленят. При этом они загрязняют воду, уничтожают деревья и могут переносить инфекции, например грипп или африканскую чуму свиней, подчеркнул Гэббат.

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