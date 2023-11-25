Экономист назвал пенсионный план способом увеличения будущей пенсии

Для получения пенсии у россиян должен быть накоплен трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов, а увеличить выплаты может помочь личный пенсионный план, рассказал 25 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт отметил, что необходимо получать белую зарплату, из которой работодатель перечисляет деньги в Пенсионный фонд.

«Ваш индивидуальный счет находится в этом Пенсионном фонде, и вы зарабатываете по ходу своей работы, пока накапливаете пенсионные баллы, которые зависят от уровня вашей заработной платы. То есть чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия», — цитирует специалиста Lenta.Ru.

Чтобы пенсия была побольше, можно поехать на Север и заработать там стаж, необходимый для получения северных выплат, затем вернуться к себе на основное место проживания и получать эту пенсию.

Кроме того, статус ветерана труда позволяет получать пенсию в увеличенном объеме и определенные льготы.

Беляев добавил, что увеличить себе пенсию можно благодаря индивидуальному пенсионному плану: регулярно вносить средства в негосударственные пенсионные фонды, получая софинансирование со стороны государства.

«Но государство добавляет не более 3 тыс. в месяц. Причем для людей, которые получают меньше 80 тыс. в месяц, взносы идут один в один. То есть вы положили 3 тыс., три вам положило государство. Если зарплата от 80 до 150 тыс., вроде бы коэффициент один к полутора. То есть если вы положили 3 тыс., государство вам кладет две. Но если вы проложили 6 тыс., то максимум три вам могут добавить», — уточнил он.

За годы государство может начислить на счет гражданина максимум 36 тыс. рублей, и это продолжается только три года.

Право на получение этих средств в качестве дополнительной пенсии пенсионер получает, если участвует в программе не меньше 15 лет.

«Причем это дает вам право выйти на пенсию и начать их расходовать по старым пенсионным срокам, то есть женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет. Хотя до государственной пенсии еще пять лет работать, эти деньги вы имеете право уже начинать расходовать», — заключил эксперт.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что критериями качественной жизни на пенсии большинство россиян считают полноценное питание, наличие сбережений и владение собственной недвижимостью.

Помимо этого, результаты опроса меняются от года к году. Так, по результатам аналогичного исследования в 2020 году первую строчку рейтинга заняло «собственное жилье», тогда как пункт «полноценное питание» оказался на третьем месте.

В октябре опрос сервиса по поиску работы «Работа.ру» и СберНПФ показал, что 45% россиян хотят перед пенсией накопить денег на безбедную старость. Четверть граждан РФ хочет перед пенсией построить дом, а о желании купить квартиру рассказали 24% опрошенных. Желание освоить новое хобби указали 22% россиян.