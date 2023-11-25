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Минюст РФ включил экс-премьера Михаила Касьянова в реестр иностранных агентов

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Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов. Соответствующее решение опубликовано 24 ноября на сайте Минюста РФ.

Уточняется, что проживающий за пределами России Касьянов, в частности, создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против спецоперации по защите Донбасса. Также его уличили в членстве в Антивоенном комитете России — «объединении, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ».

Помимо Касьянова, иноагентами были признаны журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, историк Илья Венявкин, а также ООО «Люди».

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Ранее, 17 ноября, Минюст РФ расширил список иноагентов. В него вошли актриса Яна Троянова, журналист Илья Бер, политолог и журналист Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин и журналист Марат Никандров. Также иноагентами признаны интернет-издание The Moscow Times, компания Hidemy.network Ltd. и ООО «Команда против пыток».

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