Точка отсчета: когда пройдут выборы президента России в 2024 году

В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету выборы президента. Предположительно, это может случиться 17 марта — именно такую дату предложили рассмотреть в Совете Федерации. Это важнейшее событие для страны, поскольку новый глава государства будет управлять Россией шесть лет, до 2030 года. Подготовка к голосованию уже активно ведется. На декабрь 2023 года известно о нескольких потенциальных кандидатах на пост президента. Как будет проходить главный плебисцит в 2024 году — в материале «Известий».

Назначение выборов президента России в 2024 году

Решение о назначении даты выборов главы государства принимает Совет Федерации. СФ назначил заседание по вопросу определения даты выборов на 7 декабря, а сами выборы могут пройти 17 марта 2024 года. Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила на пресс-конференции, что выборы президента-2024 могут длиться несколько дней. Окончательное решение будет принято на отдельном заседании ЦИК. Напомним, в истории современной России голосование шесть раз состоялось в марте и лишь в 1996 году в июне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее, 14 ноября, действующий президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд положений о грядущей избирательной кампании и вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно установленным нововведениям, теперь проводить фото- и видеосъемки в ходе выборов могут только лица, имеющие на это право в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, вводится ограничение на съемку избирательных участков в воинских частях. Продолжительность и порядок проведения голосования за рубежом могут быть изменены в соответствии с решением руководителя диппредставительства или консульского учреждения.

На декабрь 2023 года о желании баллотироваться на пост главы государства уже заявили некоторые общественные и политические деятели. Сам Путин пока не объявил о своем решении участвовать в выборах. Однако в июле 2022 года подчеркивал, что одно наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Точный список кандидатов будет известен после утверждения окончательной даты проведения выборов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Какого числа начнутся выборы в марте 2024 года

Назначение даты выборов главы государства регламентируется федеральным законом № 19-ФЗ «О выборах президента РФ», согласно которому днем голосования является второе воскресенье марта. В случае, если второе воскресенье марта выпадает на праздничный или предпраздничный день, то выборы переносятся на первое воскресенье марта.

На данный момент единый день голосования может быть намечен на 17 марта 2024 года . После принятия решения участковые комиссии обязаны оповестить избирателей о дате голосования за 10–30 дней до него. Последние выборы проходили 18 марта 2018 года, по итогам которых пост президента занял Владимир Путин.

Подготовка к голосованию уже идет, ЦИК утвердила количество избирательных бюллетеней. В 2024 году планируется изготовить более 113 млн бюллетеней, из которых 7,6 млн предназначено для голосования на территории Москвы, 6 млн — в Московской области, 4,4 млн — в Краснодарском крае, 3,9 млн — в Санкт-Петербурге. Кроме того, поручено изготовить более 580 тыс. бюллетеней для голосования за рубежом и на территории казахстанского города Байконура.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Право на выбор нового главы государства предоставляется всем гражданам, достигшим совершеннолетия. Исключением являются недееспособные лица, а также граждане, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление или находящиеся в местах лишения свободы.

До какого числа голосование на выборах президента РФ

Глава государства избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Согласно законодательству РФ, выборы президента России проходят в течение двух дней. В этот период граждане имеют право посетить участок и отдать свой голос за кандидата.

Бумажные бюллетени выдаются гражданину только при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его . В ряде регионов, возможно, будет предусмотрено дистанционное электронное голосование. Результаты выборов объявляются уже после обработки всех голосов. Обработка и подведение окончательных итогов могут занять несколько дней. В случае, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, второй тур назначается через две недели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В день выборов откроются все избирательные участки во всех регионах страны и за рубежом. Плебисцит проводится с 8:00 утра до 20:00 вечера, однако местные избирательные комиссии могут увеличить время на один час в ситуациях, когда граждане не успевают отдать голос. Подобное правило создано для обеспечения максимальной доступности выборов. Первыми смогут проголосовать люди, проживающие на территории Камчатки и Сахалина, а последними — жители Калининградской области.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова раскрыла в январе 2023 года детали подготовки к выборам президента. По ее словам, специалисты дорабатывают вопрос защиты цифровой системы от DDos-атак. Новая система, над которой ведется работа, будет абсолютно неуязвима к махинациям злоумышленников.