Дороги к старинным усадьбам отремонтировали в Калужской области

В Ферзиковском районе Калужской области отремонтировали и ввели в эксплуатацию дороги регионального и муниципального значения, которые ведут к старинным усадьбам и воинским мемориалам.

Газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства уточняет, что 3 км рабочие отремонтировали на дороге Ферзиково – Сугоново, ведущей к усадьбе Чириковых, парку Победы и мемориалу дважды Герою Советского Союза летчику-истребителю Александру Карпову.

Также в нормативное состояние привели дорогу в селе Кольцово на улице Парковой. Она ведет в усадьбу Кольцово. Все работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что в Калужской области восстанавливают фасад еще одного дома усадьбы Авчурино. Реставрация фасада главного здания комплекса, так называемого готического дома, практически завершена. Проект реализуется за счет «Центра Наследия». В этом году планируется восстановить фасады флигеля. В следующем должны отремонтировать кровлю.