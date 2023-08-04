Флигель усадьбы Авчурино начали восстанавливать в Калужской области

В Калужской области началось восстановление фасада еще одного дома усадьбы Авчурино. Реставрация фасада главного здания комплекса, так называемого готического дома, практически завершена.

О ходе реставрационных работ газете «Весть» рассказал глава регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков. По его словам, сейчас работы идут во флигеле усадьбы.

Проект реализуется за счет «Центра Наследия». В этом году планируется восстановить фасады флигеря. В следующем должны отремонтировать кровлю.

Ранее сообщалось, что на стены готического дома должны вернуть декоративные элементы. В начале 2024 года к зданию должны подвести тепло, а после доработки проекта продолжатся работы во внутренних помещениях.

Усадьба Авчурино является памятником архитектуры, подлежащим охране как памятник государственного значения.