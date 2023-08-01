Декоративные элементы вернут на фасады готического дома под Калугой

В усадьбе Авчурино Калужской области реставрируют готический дом. Значительную часть фасадных работ должны завершить в октябре.

На стены вернут утраченные ранее декоративные элементы. Так, для стрельчатых окон изготовили долговечные дубовые рамы, сообщает газета «Весть» со ссылкой на начальника регионального управления по охране объектов культурного наследия.

В начале 2024 года к зданию должны подвести тепло, а после доработки проекта продолжатся работы во внутренних помещениях. После того как реставрация будет завершена, в готическом доме разместят экспозицию, посвященную владельцам усадьбы.

Усадьба Авчурино является памятником архитектуры, подлежащим охране как памятник государственного значения.