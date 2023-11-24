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В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Ткачев: следует уравнять юридически понятия «брак» и «семейный союз»
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Фото: ТАСС/Игорь Герасимчук
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Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев внес предложение внести изменения в Семейный кодекс, которые уравнивали бы понятия «брак» и «семейный союз». С такой инициативой он обратился 24 ноября к главе Минтруда Антону Котякову и попросил поручить ее реализацию профильным органам исполнительной власти в случае, если она будет поддержана.

«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов «брак» и «семейный союз». Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины», — цитирует обращение ТАСС.

Ткачев отметил, что согласно Семейному кодексу сегодня добровольный союз мужчины и женщины может быть юридически оформлен только с помощью регистрации брака. Однако в русском языке слово «брак» также используется в значении «несоответствие стандартам, дефект», добавил он.

В связи с этим словосочетание «семейный союз» лучше отразило бы суть «института добровольного союза мужчины и женщины», так как имеет однозначную положительную коннотацию. Он также добавил, что это стало бы «значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей».

«Для нотариусов, судов, органов власти «свидетельства о заключении брака» и «свидетельства о заключении семейного союза» будут иметь одинаковую юридическую силу», — отмечено в документе.

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До этого, 28 сентября сообщалось, что частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство для заключения брака в день подачи заявления. Там уточнили, что, согласно статье 11 Семейного кодекса России, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день обращения. Решение провести регистрацию брака непосредственно в день подачи заявления может принять руководитель органа ЗАГС.

19 ноября мэрия Москвы сообщила, что сотрудники центров «Мои документы» предоставили уже около 1 млн наиболее востребованных услуг ЗАГСов. Таковыми оказались получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния.

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