Около миллиона популярных услуг ЗАГСов оказали сотрудники МФЦ в Москве

В Москве сотрудники центров «Мои документы» предоставили уже около 1 млн наиболее востребованных услуг ЗАГСов. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Наиболее востребованным оказалось получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния.

Горожане имеют возможность получить различные услуги загсов в офисах МФЦ уже два года. Там, в частности, выдают повторные документы, подают заявления о внесении изменений в записи актов о рождении, регистрируют браки и оформляют разводы.

Помимо этого, в частности, в 11 центрах госуслуг оказывают узкоспециализированные услуги, среди которых регистрация перемены имени или истребование документов ЗАГСов с территории иностранных государств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает телеканал «360», пилотный проект услуг ЗАГСов был запущен в мае 2021 года в 41 районном центре и шести флагманских офисах «Мои документы». К ноябрю они появились во всех центрах госуслуг.

Самым востребованным оказался центр в Тверском районе, где оказали услуги ЗАГСов более 18 тыс. раз. На втором месте оказался центр в Митино, а на третьем — центр госуслуг района Выхино-Жулебино, пишет РИАМО.

В сентябре Федеральная налоговая служба России запустила на портале Единого госреестра ЗАГС сервис подбора имени ребенку. Сервис генерирует имена на основе 5 тыс. реальных имен детей, зарегистрированных в России с 1 октября 2018 года, уточняет RT.

В июне стало известно, что в России появилась возможность подать жалобу финомбудмену через МФЦ. Эксперимент по подаче такого заявления проводится в некоторых городах страны.