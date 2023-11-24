В Туве продолжили поиски пропавшей в акватории Енисея 13-летней девочки

В Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея. Об этом 24 ноября сообщило ГУ МЧС России по республике.

«Поисковыми пешими группами обследовано с нарастающим около 354 км береговой зоны реки Енисей, беспилотной авиацией выполнено 85 полетов, обследовано 72 кв. км труднодоступных участков, также для исследования дна реки применяются подводные камеры», — сообщило ведомство в Telegram.

Поиски ведутся в четырех направлениях, одна из групп обследует береговые линии Енисея в городе Шагонаре Улуг-Хемского района. Всего задействованы 24 человека и шесть единиц техники.

Информация о падении ребенка в реку поступила днем 8 ноября. На место ЧП отправились спасатели с беспилотниками. Также пешие группы обследовали территории вниз по течению Енисея.