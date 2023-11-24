Реклама
Прямой эфир
Мир
Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года
Экономика
ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Мир
Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией
Общество
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Мир
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Мир
Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Общество
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Общество
МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина
Мир
Перевозчики в Польше перекрыли поставку военных грузов Украине
Интернет и технологии
В России создали первую антивейп-систему
Мир
Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России
Мир
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Общество
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Мир
Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы

Работа снайперов в ДНР

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023