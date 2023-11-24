Регулятор поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщили «Известиям» в ЦБ. Там заявили: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику. Планируется, что такие правила начнут действовать с января 2024 года.

Такой проект постановления на днях подготовил Минфин. В ведомстве «Известиям» также подчеркнули, что приоритет должен быть для российских бумаг.

При этом менять условия для получения налоговых вычетов по ранее приобретенным активам не следует, добавили «Известиям» в ЦБ.

Из-за санкций, введенных после начала СВО, зарубежные ценные бумаги российских инвесторов оказались заморожены и продать их невозможно.

До введения рестрикций российские брокеры оценивали долю средств клиентов на ИИС в иностранных бумагах на уровне 15–30% от общего объема, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако потом их доля стала снижаться. По итогам первого полугодия 2023-го доля зарубежных активов не превышала 6% от суммы средств на подобных счетах, рассказал ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Он считает, что предложенная мера не снизит популярности ИИС.

В целом игроки рынка поддержали инициативу. Власти намерены защитить неквалифицированных инвесторов, отметил доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев. По его мнению, введение запрета положительно скажется на росте внутреннего рынка и спросе на IPO с российскими эмитентами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Внутренний толк: ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС