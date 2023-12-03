Жили да сплыли: в Пакистане у людей смывает дома

Глобальное потепление меняет природный ландшафт. Одной из главных проблем становится сокращение ледников. Особую опасность этот процесс представляет для жителей горной местности. Население Пакистана все чаще сталкивается с природными катаклизмами. Как развивается ситуация и чем она грозит в будущем — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Основная опасность исходит от ледника Пассу, расположенного в горном массиве Каракорум
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В последние годы прогнозы для местного населения лишь ухудшаются
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Согласно отчету журнала Nature Communications сегодня под угрозой постоянно находятся около 2-х миллионов пакистанцев
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Деревня Хасанабад расположена в низине, потому местные жители самостоятельно следят за движением льдов
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Подобные регионы снабжены автоматическими метеостанциями и включены в специальную программу ООН
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Ее цель — помочь населению адаптироваться к климатическим изменениям и вовремя предупредить об опасности
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Несмотря на постоянную угрозу, большая часть местных жителей не покидает опасную зону
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Люди собираются в организованные отряды и пытаются собственными силами противостоять природе
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
На территории Пакистана порядка 800 тысяч человек живут в пределах 15 км от ледников
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В непосредственной близости от населения находятся ледниковые озера — основной фактор риска для людей
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Таяние льда приводит к наводнениям и оползням, которые разрушают инфраструктуру и уничтожают сельскохозяйственные угодья
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
У жительницы региона Гилгит-Балтистан в прошлом году наводнением унесло 11-ти летнего сына
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Чаще всего в «черной воде» погибают дети и домашние животные — они не успевают сориентироваться на местности
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
По прогнозам Международного центра комплексного развития гор, уже к концу столетия ледники могут потерять до 75% своего объема
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