Жили да сплыли: в Пакистане у людей смывает дома

Глобальное потепление меняет природный ландшафт. Одной из главных проблем становится сокращение ледников. Особую опасность этот процесс представляет для жителей горной местности. Население Пакистана все чаще сталкивается с природными катаклизмами. Как развивается ситуация и чем она грозит в будущем — в фотогалерее «Известий»