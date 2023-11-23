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Экономист предрек смерть агросектору Молдавии после вступления в Евросоюз

Экономист Зубец: агросектор Молдавии умрет после вступления страны в ЕС
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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В случае вступления Молдавии в Евросоюз ее агропромышленный сектор умрет. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Агропромышленный комплекс Молдавии умрет, и всё, и на этом всё закончится. Агропромышленность Молдавии Европейскому союзу неинтересна, как агропромышленность Болгарии и других восточно-европейских стран, где начался серьезный кризис сельского хозяйства после вступления в ЕС», — сказал он.

По словам эксперта, рынок Европейского союза перенасыщен, страны — члены объединения производят агропродукции в полтора раза больше, чем им надо.

«Поэтому появление новых производителей им совершенно не требуется, и объединение потребует [от Молдавии] сокращения производства. А это делается двумя способами: либо напрямую, просто квотирование, либо будут введены жесткие требования к молоку, мясу, которым молдавские фермеры соответствовать не могут. И, соответственно, всё это умрет — это понятно, это не первый и не последний случай в истории ЕС», — заключил Зубец.

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Ранее в этот день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов разъяснил «Известиям», что в ЕС существует четкое разграничение для государств по производству тех или иных видов сельскохозяйственной продукции. Например, если Испания специализируется на помидорах, и ее урожая хватает для нужд Евросоюза, то Молдавия не сможет экспортировать свои помидоры.

Также в четверг молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.

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