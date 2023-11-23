Политологи назвали последствия для агросектора Молдавии при ее вступлении в ЕС

Вступление Молдавии в Евросоюз убьет ее сельское хозяйство, так как объединение в действительности не просубсидирует агроотрасли страны. Об этом 23 ноября заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

Ранее в четверг молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.

«Вступление Молдавии в Европейский союз просто убьет ее сельское хозяйство, которое, несмотря на антироссийские выпады [президента республики] Майи Санду, до сих пор во многом ориентировано на рынок РФ. Нет никаких сомнений в том, что в случае теоретического вступления Республики Молдова в ЕС Евросоюз по большому счету никак реально не просубсидирует агроотрасли», — сказал Мезюхо.

По его мнению, на сегодняшний день ЕС хочет «затащить» Молдавию в евроассоциацию и таким образом убить фермерское хозяйство, заполонив молдавский рынок европейскими товарами.

«То есть, по сути, сегодня речь идет об экономической экспансии молдавских рынков со стороны Европейского союза без всякого вступления Республики Молдова в ЕС в качестве полноправного члена», — указал политолог.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов также разъяснил «Известиям», что в ЕС существует очень четкое разграничение для государств по производству тех или иных видов сельскохозяйственной продукции.

«Допустим, если Испания специализируется на помидорах и ее урожая хватает для нужд Евросоюза, то помидоры в Молдавии больше выращивать будет невозможно. Как это, допустим, получилось с той же Болгарией, Румынией. Когда та же Болгария, будучи аграрной страной, традиционно сельскохозяйственной страной, полностью теперь этот сектор там уничтожен. И там продаются продукты из других стран Европейского союза», — указал Денисов.

В июне молдавские фермеры уже устраивали акции протеста после обещания властей выделить дополнительные финансовые средства аграриям. Однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям.

В частности, аграрии требовали ограничения импорта зерна с Украины, выделения компенсаций для молдавских производителей зерна — около 3 тыс. лей (чуть больше 14 тыс. рублей) за 1 га, а также выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

До этого, 5 мая, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.