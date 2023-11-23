Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира
Политика
В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ
Недвижимость
Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года
Общество
В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
Спорт
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Мир
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе
Мир
Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине
Общество
Рогов назвал убийство военкора Максудова спланированным терактом
Мир
В Финляндии сообщили о возможном открытии всей границы с Россией к Рождеству
Мир
Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру
Спорт
Шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

Политологи назвали последствия для агросектора Молдавии при ее вступлении в ЕС

Мезюхо: ЕС не просубсидирует агроотрасль Молдавии в случае ее вступления в союз
0
Фото: REUTERS/Ningwei Qin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступление Молдавии в Евросоюз убьет ее сельское хозяйство, так как объединение в действительности не просубсидирует агроотрасли страны. Об этом 23 ноября заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

Ранее в четверг молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.

«Вступление Молдавии в Европейский союз просто убьет ее сельское хозяйство, которое, несмотря на антироссийские выпады [президента республики] Майи Санду, до сих пор во многом ориентировано на рынок РФ. Нет никаких сомнений в том, что в случае теоретического вступления Республики Молдова в ЕС Евросоюз по большому счету никак реально не просубсидирует агроотрасли», — сказал Мезюхо.

По его мнению, на сегодняшний день ЕС хочет «затащить» Молдавию в евроассоциацию и таким образом убить фермерское хозяйство, заполонив молдавский рынок европейскими товарами.

«То есть, по сути, сегодня речь идет об экономической экспансии молдавских рынков со стороны Европейского союза без всякого вступления Республики Молдова в ЕС в качестве полноправного члена», — указал политолог.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов также разъяснил «Известиям», что в ЕС существует очень четкое разграничение для государств по производству тех или иных видов сельскохозяйственной продукции.

«Допустим, если Испания специализируется на помидорах и ее урожая хватает для нужд Евросоюза, то помидоры в Молдавии больше выращивать будет невозможно. Как это, допустим, получилось с той же Болгарией, Румынией. Когда та же Болгария, будучи аграрной страной, традиционно сельскохозяйственной страной, полностью теперь этот сектор там уничтожен. И там продаются продукты из других стран Европейского союза», — указал Денисов.

Зерненый порог: молдавские фермеры грозят Майе Санду протестами
Как транзит украинских сельхозтоваров разоряет аграриев в республике

В июне молдавские фермеры уже устраивали акции протеста после обещания властей выделить дополнительные финансовые средства аграриям. Однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям.

В частности, аграрии требовали ограничения импорта зерна с Украины, выделения компенсаций для молдавских производителей зерна — около 3 тыс. лей (чуть больше 14 тыс. рублей) за 1 га, а также выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

До этого, 5 мая, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023