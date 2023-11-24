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Для москвичей проведут бесплатные лекции по архитектуре

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара организуют цикл лекций по архитектуре Москвы. Первая запланирована на 30 ноября, участие бесплатное, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы. Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению», — отметила Сергунина.

Тема лекции 30 ноября — «От палат до небоскребов». Участникам (старше семи лет) расскажут, как отличать классицизм от барокко и конструктивизм от модерна на примере известных столичных памятников архитектуры.

Лекция 7 декабря будет посвящена самым необычным домам, построенным в период с середины XVIII века до наших дней.

14 декабря расскажут о том, как в городе перемещали памятники, мосты, дома и на каких улицах и переулках можно поискать следы этих инженерных проектов.

Последняя лекция состоится 21 декабря. Ее участникам предстоит разгадать знаки и зашифрованные послания архитекторов, оставленные на фасадах и в элементах декора зданий.

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