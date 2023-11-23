Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе

Российское ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, гарантирует безопасность в регионе и дает республике право голоса на международной арене. На это указал глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг, 23 ноября, на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

По его словам, с того момента, как в 1996 году ядерное оружие было выведено из Белоруссии, НАТО начало активно приближаться к российским границам, всё больше угрожая безопасности России и ее союзников.

«Чем всё закончилось — расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Белоруссии. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы», — указал белорусский лидер, чьи слова приводит БелТА.

В ходе выступления Лукашенко также напомнил, как в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили американские бомбардировщики. В связи со всеми этими угрозами, в настоящее время, по словам президента Белоруссии, только мощное оружие может дать гарантии безопасности государства и региона.

«Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Белоруссии. Понятно, кому», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что западные упреки о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) «просто абсурдны».

«Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — заявил белорусский лидер.

В конце октября госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что оборонный потенциал и безопасность Союзного государства заметно укрепляются. Он указал, что решение российского и белорусского президентов Владимира Путина и Лукашенко разместить ТЯО на территории Белоруссии способствует повышению уровня защищенности единой территории и единого потенциала Союзного государства.

В августе заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов отмечал, что причиной размещения ТЯО в белорусской республике стала агрессия Запада у границ Союзного государства. По этой же причине был увеличен боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск.

Москва и Минск в марте договорились о размещении ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявлял тогда российский лидер, Москва не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что делают США.

27 июня в республику уже была завезена значительная часть ТЯО. Лукашенко тогда отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.