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Британский министр раскритиковала исследование об уровне смертности чернокожих

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Британский министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок раскритиковала исследование Лондонского музея, согласно которому более высокая смертность среди этнических меньшинств во время вспышек чумы в Средневековье в XIV веке была связана с расизмом. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила The Times.

В частности, исследователи проанализированы останки 145 человек, захороненных на трех чумных кладбищах Лондона и пришли к выводу, что доля представителей этнических меньшинств в них значительно выше, чем на других кладбищах. Согласно выводам ученых, такая разница может быть объяснена «разрушительными последствиями структурного расизма» в средневековом Лондоне.

Кроме того, ученые провели параллель между средневековыми вспышками чумы и пандемией коронавируса и сделали вывод, что в обоих случаях социальная и экономическая среда играла значительную роль в вопросах здоровья людей.

По мнению Баденок, чье ведомство также отвечает за вопросы равноправия, подобные исследования могут «подорвать социальную сплоченность» и снизить уровень доверия к медицине у этнических меньшинств.

«Необходимо, чтобы этнические меньшинства могли доверять нашим медицинским учреждениям, и чтобы они получали достоверную информацию о здравоохранении, основанную на надежных доказательствах», — цитирует газета министра.

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В декабре 2022 года сообщалось, что ученые Уорикского университета в Великобритании назвали одно из самых знаменитых произведений писателя Вальтера Скотта «Айвенго» потенциально «тревожным» для студентов, поскольку считают, что в тексте «присутствуют оскорбительные описания людей с темной кожей и этнических меньшинств, а также женоненавистничество». Уточнялось, что прапрапраправнук Скотта — Максвелл — назвал такую ​​критику «трусливой» реакцией на «политическую моду».

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