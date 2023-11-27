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Юрист рассказал, можно ли отказаться от доставшейся по наследству ипотеки

Юрист Градсков: отказ от доставшейся по наследству ипотеки может иметь последствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков 27 ноября рассказал «Известиям», можно ли отказаться от ипотеки, доставшейся по наследству.

По его словам, оплата ипотеки может быть обязательной или необязательной в зависимости от условий ипотечного договора и законодательства РФ.

«Если человек принимает наследство, включающее ипотечный кредит, он обычно становится ответственным за выплату задолженности и должен производить выплаты в соответствии с условиями договора. Если наследник не выполняет обязательства по ипотеке, банк имеет право обратиться в суд и потребовать исполнения договора. Однако в некоторых случаях наследник может отказаться от наследства или принять его с ограничением ответственности», — сказал он.

Если вы не желаете продолжать выплаты по ипотеке, следует обратиться в банк, в котором был оформлен ипотечный кредит, и ознакомиться с его политикой и процедурой отказа в ипотеке, рекомендует эксперт. Некоторые банки могут предоставлять возможность реструктуризации кредита, продажи недвижимости или передачи прав на недвижимость другому лицу.

При этом отказ от ипотеки может иметь и финансовые последствия, подчеркнул специалист.

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Собеседник «Известий» добавил, что банк не может отказать в наследстве ипотечной квартиры.

«Вы становитесь законным владельцем этого имущества в соответствии с наследственным правом. Если вы не выполняете обязательства по погашению ипотечного кредита, банк может приступить к процедуре исполнительного производства и реализовать заложенное имущество, включая квартиру», — объяснил он.

Градсков также рассказал, что кредитная история наследника не имеет прямого влияния на процесс наследования ипотечной недвижимости. По закону наследник автоматически приобретает право на наследованное имущество, включая ипотечное, независимо от своей кредитной истории или финансового положения.

«Однако стоит учесть, что, если наследник планирует продать или передать ипотечную недвижимость в собственность третьих лиц, их кредитная история может играть роль. Банк или другой кредитор может рассматривать кредитную историю наследника при принятии решения о предоставлении нового кредита или ипотечного финансирования для покупки или переоформления ипотечной недвижимости. Таким образом, хотя кредитная история наследника может не иметь прямого влияния на сам процесс наследования, она может стать фактором при последующих операциях, связанных с ипотечной недвижимостью», — заключил он.

22 ноября ЦБ сообщил, что рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок, отметил регулятор.

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